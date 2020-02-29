Политика

ПрофильПрофильМИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24» в субботу, 29 февраля.
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Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Известия09:22

Глава МИД Украины признал, что курс на политическую изоляцию Москвы дает сбои

ТАССвчера в 14:20

Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

РИА Новости07:43

Украину расстроил отказ Запада от попыток изоляции России

Взгляд.рувчера в 18:33

Глава МИД Украины заявил, что Запад срывает планы Киева на «политическую изоляцию» РФ

Life.ruвчера в 16:40

Украинский МИД признал сбой западной изоляции России

News.ruвчера в 14:48

Глава МИД Украины: политика «нерукопожатности» Москвы терпит поражение

Красная весна10:04
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
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Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24 .
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
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ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России

Федерация хоккея в письме просит рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат в сезоне-2020/2021 с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).
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Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
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Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
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Армия и оружие

Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
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Инаугурация концертного органа началась в столичном «Зарядье»

Порядка 20 тысяч человек ожидаются на инаугурации органа в концертном зале «Зарядье».
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Ахмат — Ростов 1:1

Соперники не смогли выявить победителя.
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Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
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Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

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Что ждет россиян в марте 2020 года

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На улице Неделина под колеса автомобиля попали пешеходы. По словам очевидцев, иномарка сбила трех человек - мужчину, женщину и девочку.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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