Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма

В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку. Об этом 15 октября сообщило издание «Громадське».
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На Украине назвали встречу Эрдогана с крымскими депутатами случайностью

REGNUM00:04

В МИД Украины придумали объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

ФАНвчера в 21:14

МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

Московский Комсомолецвчера в 16:18

В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

РИА Новостивчера в 19:13

Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма

Lenta.ruвчера в 18:18

«Случайно»: МИД Украины нашёл своё объяснение рукопожатию Эрдогана и Поклонской

Царьградвчера в 17:28

МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма

Известиявчера в 20:46
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Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»

По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service 14 октября в 07:25
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости 14 октября в 20:36
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
Здоровье

Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными

Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 08:26
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ вчера в 06:18
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Наука

Открыто средство против смертельного инфаркта

Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте.
Lenta.ru 00:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Авто

В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России

В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Культура

Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Экономика

Отстающей Чувашии добавят 10 млрд рублей на ускоренное развитие

В рамках реализации индивидуальной программы развития Чувашии в ближайшие пять лет из федерального бюджета предполагается выделить дополнительно еще порядка 10 млрд рублей на решение «наиболее острых проблем».
REGNUM 14 октября в 12:49
Армия и оружие

Россия и Сирия обеспечили безопасный вывод иностранных военных

REGNUM вчера в 15:38
Авто

В России запретят ездить на новых авто без номеров

В России владельцев новых автомобилей обяжут устанавливать номера в день приобретения транспортного средства.
URA.Ru вчера в 13:49
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК вчера в 02:00
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

РИА Новости вчера в 23:09
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv вчера в 06:28
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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