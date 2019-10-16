Политика
ИзвестияМИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма
В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку. Об этом 15 октября сообщило издание «Громадське».
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МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
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«Случайно»: МИД Украины нашёл своё объяснение рукопожатию Эрдогана и Поклонской
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