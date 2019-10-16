В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку. Об этом 15 октября сообщило издание «Громадське».

МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

Авто Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.

Политика Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды» Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.

Происшествия Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли по меньшей мере 40 человек, еще 16 числятся без вести пропавшими.

Экономика Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС» Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.

Политика В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Футбол Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.

Происшествия В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.