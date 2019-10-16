Политика
ИзвестияМИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма
В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку. Об этом 15 октября сообщило издание «Громадське».
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МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
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«Случайно»: МИД Украины нашёл своё объяснение рукопожатию Эрдогана и Поклонской
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Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»
Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
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Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
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Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
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Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
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Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
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В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии
В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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