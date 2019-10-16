Политика
ИзвестияМИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма
В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку. Об этом 15 октября сообщило издание «Громадське».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Авто
В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Общество
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Политика
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Гаджеты
Realme представил свой первый флагманский смартфон Realme X2 Pro
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Авто
BMW представила модель 2 Series Gran Coupe
Варианты 228i и M235i оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге
Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
Общество
Сосиска в тесте завоевала любовь россиян
Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием.