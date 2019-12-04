Политика
ТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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Хоккей
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Происшествия
Дочь изнасиловали на глазах отца в Омской области
В Омской области отец-пенсионер стал свидетелем изнасилования своей дочери.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Футбол
Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ, быстрее это делал лишь Моуринью
Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2. Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа эта победа стала 100-й в АПЛ.
Политика
Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить
В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Политика
Киев проверил обращение Венгрии к Госдуме по поводу Украины
Здоровье
Областную больницу Сахалина ждет служебная проверка
В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin
США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.