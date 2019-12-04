Политика

ТАССТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной заявление о словах Токаева про Крым

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В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

RT на русскомвчера в 10:45

Украинский МИД отреагировал на слова Токаева о Крыме

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На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

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МИД Украины пригрозил демаршами из-за слов президента Казахстана о Крыме

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В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

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В Омской области отец-пенсионер стал свидетелем изнасилования своей дочери.
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ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

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RT на русском вчера в 12:09
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В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Между Сретенском и Читой хотят запустить поезд после ЧП с автобусом

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Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ, быстрее это делал лишь Моуринью

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2. Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа эта победа стала 100-й в АПЛ.
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Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
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Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
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В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка.
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Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
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Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
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Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin

США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
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Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
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В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
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В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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