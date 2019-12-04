Политика

ТАССТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - добавили в МИД. Ранее Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
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с чего всё началось
"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в Facebook
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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

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Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
Известия 15:44
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
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Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

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Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

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В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

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Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
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РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с предложением создать международную рабочую группу, задачей которой стало бы восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
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В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
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При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

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Банк России опубликовал курс доллара и евро на 5 декабря

Центральный банк России опубликовал очередной курс доллара и евро на четверг, 5 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
9111.ru 09:39
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