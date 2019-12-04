Политика
ТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Транспорт
В центре Москвы вводится штраф в размере 3000 рублей за парковку на газонах и площадках для спецтехники
В восьми дворах Центрального административного округа по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы».
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Политика
Высылаемых из Германии российских дипломатов назвали разведчиками
Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
Зима на Сахалин уже пришла, а районы еще вспоминают, куда спрятали шлагбаумы для перекрытия дорог
Систематически Ноглики и Оха не выставляли мобильные пункты обогрева и питания — на это жаловались водители и при вчерашних перекрытиях.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Происшествия
В Петербурге сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.