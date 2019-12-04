Политика

ТАССТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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МИД Украины пообещал демарши Казахстану после слов Токаева о Крыме

Известиявчера в 12:30

Украина готовит демарш в адрес президента Казахстана из-за Крыма

РИА Новости Крымвчера в 13:12

МИД Украины пригрозил демаршами из-за слов президента Казахстана о Крыме

Коммерсантъвчера в 13:09

Украинский МИД отреагировал на слова Токаева о Крыме

РБКвчера в 12:42

МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной заявление о словах Токаева про Крым

ТАССвчера в 23:45

На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

РИА Новостивчера в 11:15

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

RT на русскомвчера в 10:45
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NASA показало скафандры для полета на Марс

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Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
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«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай

Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
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Путин отверг условия Киева по транзиту газа

Ранее в конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о двух условиях: европейском правиле и долгосрочном транзите.
Говорит Москва вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
URA.Ru вчера в 21:34
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Музыка

Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе

Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
VSE42.RU вчера в 00:32
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 03 декабря в 11:16
Гаджеты

Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

3DNews вчера в 12:07
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
Футбол

УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Уралинформбюро вчера в 23:53
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Технологии

В WhatsApp появится темная тема

В мессенджере WhatsApp в скором времени появится темная тема.
UfaTime.ru вчера в 01:11
Политика

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Политика

Трамп в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года просил оказать услугу для Соединенных Штатов, а не для себя.
Газета.Ru 00:13
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
News.ru вчера в 07:26
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com вчера в 16:10
Транспорт

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru вчера в 22:51
Общество

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Коммерсантъ вчера в 16:47
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
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