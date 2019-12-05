Политика
ТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
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Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи
Модернизацию системы онкологической помощи в среду, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами.
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Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Политика
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Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
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Футбол
Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил, кого именно из болельщиков он назвал фашистами.
Политика
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Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Экономика
Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO
Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Экономика
Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Политика
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий об особом статусе
Ранее 5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти готовы провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус.
Автоспорт
«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята
Хоккей
Зрители сняли на видео, как Овечкин «починил» свой шлем паяльником
Во время матча чемпионата НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин паяльной лампой "починил" свой шлем.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Футбол
ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.