Политика
ТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.
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Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Футбол
«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»
В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
Футбол
Президент УЕФА раскритиковал нынешний вариант применения VAR
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил о необходимости дать судьям на поле право окончательного решения в моментах, когда применяется система VAR.
Футбол
Фаната «Спартака» отлучили от посещения матчей за оскорбления Дзюбы
Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского ПО
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Культура
Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн
Наука
Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Экономика
Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России
Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
Армия и оружие
США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе
Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Общество
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
Гаджеты
Новый бренд бюджетных телефонов появился в России
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Общество
ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Политика
В США стартовали слушания по импичменту Трампа
В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Кино
Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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