Национальная служба новостейМИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашенийХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПрименение в Донбассе беспилотника не является нарушением Минских соглашений.Национальная служба новостей26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили первое применение турецкого беспилотного летательного аппарат Bayraktar.Национальная служба новостейВ заявлении подчёркивалось, что Bayraktar не пересёк линию соприкосновения.Национальная служба новостейВ Генштабе ВСУ сообщили, что беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом противника.НТВЧитать далееСвернутьНТВНТВНациональная служба новостейНТВПодробнее о событииМИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашенийНациональная служба новостей11:13Донбасс обвинил применившую беспилотники Украину в нарушении Минских соглашенийНТВвчера в 20:39Показать все источникиОценитьПоделиться