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МИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашений

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Применение в Донбассе беспилотника не является нарушением Минских соглашений.
Национальная служба новостей
26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили первое применение турецкого беспилотного летательного аппарат Bayraktar.
Национальная служба новостей
В заявлении подчёркивалось, что Bayraktar не пересёк линию соприкосновения.
Национальная служба новостей
В Генштабе ВСУ сообщили, что беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом противника.
НТВ

Подробнее о событии

МИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашений
Национальная служба новостей11:13
Донбасс обвинил применившую беспилотники Украину в нарушении Минских соглашений
НТВвчера в 20:39
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