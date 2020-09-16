МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту
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Напомним, замглавы МИД России Андрей Руденко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что все участники «Нормандской четвёрки» готовы к проведению нового саммита.В источнике
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