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REGNUM
REGNUM

МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту

Напомним, замглавы МИД России Андрей Руденко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что все участники «Нормандской четвёрки» готовы к проведению нового саммита.В источнике
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Аргументы и Факты

В МИД опровергли готовность лидеров стран «нормандской четверки» к встрече

Аргументы и Фактывчера в 11:47
Московский Комсомолец

Украина требует от РФ разъяснений по встрече в «нормандском формате»

Московский Комсомолец17:51
РИА Новости

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:13
Коммерсантъ

МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

Коммерсантъвчера в 12:47
REGNUM

МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту

REGNUM02:58
Взгляд.ру

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Взгляд.рувчера в 10:41
Говорит Москва

В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту

Говорит Москвавчера в 10:21

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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