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Коммерсантъ

МИД Украины призвал Россию «предоставить доступ» в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме Крыма. Он призвал Россию занять неполитизированную позицию и открыть доступ в Крым.В источнике
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Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию". В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств.
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