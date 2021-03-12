МИД Украины призвал Россию «предоставить доступ» в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме Крыма. Он призвал Россию занять неполитизированную позицию и открыть доступ в Крым.В источнике
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Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию". В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств.
РИА Новостивчера в 10:46