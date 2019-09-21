Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".

МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

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