с чего всё началось

Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот что чувствуется, когда вы называете Крым российской землёй.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию. Он отметил, что мировая политика — это слабая сторона компании, и призвал ее заниматься своим делом — высокими технологиями и развлечениями.

МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

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