Политика
КоммерсантъМИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию. Он отметил, что мировая политика — это слабая сторона компании, и призвал ее заниматься своим делом — высокими технологиями и развлечениями.
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Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот что чувствуется, когда вы называете Крым российской землёй.
— Вадим Пристайко, украинский политикRT на русском 14:32
с чего всё началось
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter, отметив, что чувствует себя именно так.Радио Sputnik13:54
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