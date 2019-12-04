с чего всё началось

В кулуарах конференции NATO Engages, проходящей в Лондоне в преддверии саммита альянса, он назвал документ "очень сдержанным" и предполагающим "фиксацию достижений". Пристайко отметил, что советники лидеров четырех государств приняли заключительные положения коммюнике еще 2 сентября.

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Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

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Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Общество В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

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Политика Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Происшествия В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

Авто С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.