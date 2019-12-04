Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruМИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»

В кулуарах конференции NATO Engages, проходящей в Лондоне в преддверии саммита альянса, он назвал документ "очень сдержанным" и предполагающим "фиксацию достижений". Пристайко отметил, что советники лидеров четырех государств приняли заключительные положения коммюнике еще 2 сентября.
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с чего всё началось
Пристайко назвал документ "не совсем амбициозным", "очень осторожным" и предусматривающим "фиксацию достижений", цитирует министра издание "Европейская правда
".
ТАССвчера в 16:36

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Украина раскрыла подробности итогового документа для встречи «нормандской четверки»

Национальная служба новостей02:44

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

РБКвчера в 17:00

Украина раскрыла подробности итогового документа встречи «нормандской четверки»

Lenta.ru00:59

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

РИА Новостивчера в 23:22

В Киеве рассказали о проекте коммюнике для нормандского саммита

RT на русскомвчера в 17:06

Пристайко раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Газета.Ru03:42

Глава МИД Украины раскрыл содержание проекта решений «нормандской четверки»

ТАССвчера в 16:36
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
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Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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Минспорт РФ потратит на футбольную инфраструктуру 27 миллиардов рублей

В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" к 2024 году будет потрачено 27 миллиардов рублей на создание и развитие футбольной инфраструктуры, заявил министр спорта России Павел Колобков.
РИА Новости 03:30
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

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Газета.Ru вчера в 23:32
Транспорт

Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров

Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».
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Транспорт

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Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
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Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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News.ru 02:26
Авто

Datsun не планирует покидать авторынок России

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Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 02:44
Происшествия

В одесском колледже вспыхнул пожар

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Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Общество

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Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Комсомольская правда вчера в 16:09
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном

Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Происшествия

СК завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян

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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Политика

Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ

Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».
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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 01 декабря в 06:33
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:00
Авто

С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы

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Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у четырех членов Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, сообщается в Telegram-канале партии.
Ведомости 00:30
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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