Политика
RuNews24.ruМИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»
В кулуарах конференции NATO Engages, проходящей в Лондоне в преддверии саммита альянса, он назвал документ "очень сдержанным" и предполагающим "фиксацию достижений". Пристайко отметил, что советники лидеров четырех государств приняли заключительные положения коммюнике еще 2 сентября.
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с чего всё началось
Пристайко назвал документ "не совсем амбициозным", "очень осторожным" и предусматривающим "фиксацию достижений", цитирует министра издание "Европейская правда".ТАССвчера в 16:36
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Украина раскрыла подробности итогового документа для встречи «нормандской четверки»
Национальная служба новостей02:44
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