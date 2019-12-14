Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам дипломата, сейчас киевские власти "пытаются сделать все, что в рамках Минска".
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Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала «Минска-2»

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МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Коммерсантъ07:19
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Фигуристка Загитова останется в сборной России

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В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

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Российская газета 03:49
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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Lenta.ru 07:34
Музыка

Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и торговлю

Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
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Финляндия разгромила Швецию на Кубке «Первого канала»

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Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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КПРФ и «Левый фронт» проводят в Москве митинг в поддержку Грудинина и Левченко

КПРФ совместно с движением «Левый фронт» проводят в Москве санкционированный митинг «против информационного террора».
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Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

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Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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Согласно законопроекту, президент предложил присваивать звание "Город трудовой доблести" городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".
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Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
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