В 2017 году президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН в целях сохранения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В Киеве заявили, что размещение миссии требуется на всей территории региона, включая участок границы с Россией.

В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Политика Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки Первая часть торгового соглашения была согласована Вашингтоном и Пекином, об этом 13 декабря на пресс-конференции заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Авто Появилась полная информация о «Русском Прадо» Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Журналистку НТВ не пустили на Украину Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в Киев, чтобы они смогли лично наблюдать за тем, что действительно происходит в стране.

Происшествия Арестован нижегородец, третировавший соседей конским ржанием «С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», - напомнили в полиции, отметив, что по инкриминируемой статье «кентавру» грозит до семи лет лишения свободы.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим Молятся за ее здоровья и в Иерусалиме. Стало известно, что несколько лет назад Анастасия Заворотнюк совершала паломничество на Святую землю.