Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

В 2017 году президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН в целях сохранения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В Киеве заявили, что размещение миссии требуется на всей территории региона, включая участок границы с Россией.
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