Политика
Lenta.ruМИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
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Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.
— Вадим Пристайко, украинский политикРИА Новости 18:30
с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.РИА Новости18:30
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Глава МИД Украины назвал «преимущества» въезда украинцев в РФ по загранпаспорту
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