с чего всё началось

Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Армия и оружие Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.

Армия и оружие NI: в США признали превосходство российской артиллерии Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.

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