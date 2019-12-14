Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя ..., тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть.

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