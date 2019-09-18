с чего всё началось

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что участники встречи советников «нормандской четверки» второго сентября договорились о «формуле Штайнмайера».

Происшествия Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.

Общество Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Политика Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Общество Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр» «Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Космос Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах» "Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Экономика Россия проиграет США в битве за рынок СПГ США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Общество Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.

Происшествия В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Политика Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Футбол «Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Транспорт В Приморье иностранцам запретили водить общественный транспорт В Приморском крае введен запрет на труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, в сфере транспорта.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Отечественная компания представила новую лимитированную серию Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"