Политика
ТК ЗвездаГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что участники встречи советников «нормандской четверки» второго сентября договорились о «формуле Штайнмайера».
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Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Общество
Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП
В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:53
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Общество
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
«Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.
МИР 24 вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Космос
Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»
"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".
ТАСС вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК вчера в 15:36
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили водить общественный транспорт
В Приморском крае введен запрет на труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, в сфере транспорта.
Российская газета вчера в 22:46
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Отечественная компания представила новую лимитированную серию Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.
SpeedMe 16 сентября в 05:25
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19