Политика
РБКМИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
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Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Экономика
Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет
Недопустимо много 1,1 трлн рублей неизрасходованных государственных средств за прошлый год — "недопустимо много", подчеркнул 20 февраля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Спорт
Большунов возглавил зачет «Ски Тур» после победы в масс-старте
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Происшествия
Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы
18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Армия и оружие
СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Политика
Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Общество
Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Футбол
ЦСКА назвал состав на матч со швейцарской командой «Рапперсвиль»
ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Рапперсвиль», который состоится сегодня, 21 февраля.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Музыка
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России
Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Теннис
Даниил Медведев: Тренер сделал всё правильно
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение своего наставника Жиля Сервара уйти с арены после проигранного россиянином сета в матче с итальянцем Янником Синнером.