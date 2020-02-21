с чего всё началось

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Происшествия Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

Шоу-бизнес Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.

Общество В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Происшествия Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы 18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

Общество ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.

Авто Представлен обновлённый Volkswagen Caddy Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Политика Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

Музыка Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.