Политика
РБКМИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
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с чего всё началось
Комментируя свое собственное выступление в интервью радиостанции «Голос Америки», глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений.Евразия Daily01:31
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Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.
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Армия и оружие
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Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
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Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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