Политика

РБКРБКМИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Комментируя свое собственное выступление в интервью радиостанции «Голос Америки»
, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений.
Евразия Daily01:31

Подробнее о событии

Глава МИДа Украины: Украина работает над новым вариантом минских соглашений

Эхо Москвы05:31

Глава МИД Украины заявил, что Киев работает над новой редакцией минских соглашений

ТАСС01:20

Киев работает над новой редакцией Минских соглашений

Комсомольская правда02:37

Глава МИД Украины заявил о работе над новой редакцией минских соглашений

Lenta.ru01:59

Глава МИД Украины заявил о подготовки новой редакции Минских соглашений

Московский Комсомолец01:49

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

РБК04:34

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

REGNUM00:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Армия и оружие

Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

Газета.Ru 04:35
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Коммерсантъ 05:14
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Shraibikus News 00:45
Космос

Учёные рассекретили американский доклад о поиске инопланетян

Согласно докладу, реализуя проект компании Breakthrough Listen, учёные начали поиски внеземной жизни с использованием радиотелескопа Parkes в Австралии и американского телескопа Green Bank.
Ореанда-Новости 18 февраля в 08:21
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Футбол

«Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ

Чертаново одержал победу над Томью (4:0) в матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ на Кипре.
Советский спорт 05:10
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Наука

Детектор лжи поможет определить тяжесть шизофрении

Специалисты отметили, что ряд функций вегетативной нервной системы — дыхание, сердцебиение и кожно-гальванические реакции — позволяют оценить уровень тяжести негативных изменений в психике шизофреников.
Популярная механика 03:35
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Lenta.ru 04:39
Экономика

Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Хакасии подсчитал, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году необходима дополнительная помощь из федерального центра в размере 10,5 млрд рублей.
REGNUM 05:17
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Армия и оружие

Кремль: РФ присутствует в Сирии по просьбе легитимного руководства САР

Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.
iReactor 05:26
Происшествия

Из петербургской больницы изымают оборудование. Врачи рапортуют о задержке лечения больных

После проверки прокуратуры и работы следователей программа приостановлена, врачам приходится тратить драгоценные минуты для того, чтобы сообщить друг другу о результатах анализов пациентов.
Znak.com 05:19
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
REGNUM 00:20
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.
Sibnet Новости вчера в 06:24
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное