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МИД Украины связался с властями Кабо-Верде из-за назначения послом РФ Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.
РИА Новости
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — высказалась дипломат, реагируя на угрозы Киева.
Lenta.ru
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что бывший прокурор Крыма разыскивается «за государственную измену против нашего государства», а также находится под санкциями Украины и еще нескольких стран.
Известия
Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
РИА Новости

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