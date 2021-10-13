«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — высказалась дипломат, реагируя на угрозы Киева.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что бывший прокурор Крыма разыскивается «за государственную измену против нашего государства», а также находится под санкциями Украины и еще нескольких стран.
Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые полгода количество антител медленно снижалось, после чего показатель до 15 месяцев был стабильным.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики в районе пункта пропуска "Первомайск — Золотое", сообщил в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.