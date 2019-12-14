Политика
КоммерсантъМИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
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Технологии
Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей
Пользователи пожаловались, что система не может установить обновление и выдает бесконечную ошибку.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Общество
Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Армия и оружие
Курдские радикалы погибли от взрыва бомбы в сирийском Дейр-эз-Зоре
При взрыве бомбы погибло трое курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Футбол
Жирков — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: немного не повезло
Были хорошие матчи, шансы выйти из группы до последнего матча. Но у нас была равная группа с хорошими командами, немного не повезло.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий наводнения
Наука
Ученые выяснили, почему не все киты такие большие
Исследователи хотели определить энергетическую эффективность каждого вида — общее количество получаемой от добычи энергии, относительно энергии, которую животные тратят на поиски пищи.В общей сложности помечены были 300 зубатых и усатых китов из 11 видов, начиная от морских свиней длиной пять футов и заканчивая голубыми китами.
Общество
Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения
Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию
Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум года лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.
Общество
Новый главврач назначен в инфекционной больнице Новочеркасска
За счет города всем трудоустроившимся врачам будет предоставлено служебное жилье и единовременная выплата в 1 млн рублей.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Фигурное катание
Должно чего-то не хватать: Загитова объяснила приостановку карьеры
Политика