Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
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