Политика
REGNUMМИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Протест против высказывания об автономии венгров на Украине выразил украинский МИД, сообщили 2 декабря в пресс-службе ведомства. Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
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Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Здоровье
Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
Программный руководитель общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский предположил, что предложенный Минздравом законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства имеет слишком размытые формулировки и не будет эффективно работать, пишет АСИ.
Происшествия
Обрушение моста произошло в Оренбурге
Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
Технологии
Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом
В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Общество
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро
В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Общество
Глава ВС рассказал, сколько дел рассмотрели в упрощенном порядке
Небольшое число дел рассмотренных СОЮ в упрощенном порядке Лебедев объяснил тем, что законодатель не согласился с инициативой ВС о расширении упрощенного производства по гражданским и административным делам.
Происшествия
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
Общество