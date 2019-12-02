Политика

REGNUMREGNUMМИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Протест против высказывания об автономии венгров на Украине выразил украинский МИД, сообщили 2 декабря в пресс-службе ведомства. Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии

Телеканал 360°02:48

В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии

ТК Звездавчера в 15:51

МИД Украины выразил протест в связи с высказываниями посла Венгрии по автономии венгров

ТАССвчера в 13:06

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

REGNUMвчера в 15:08

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

РИА Новостивчера в 15:06

Украина выразила Венгрии протест из-за высказываний посла о национальной автономии

Росбалтвчера в 13:23

МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу

РЕН ТВвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Коммерсантъ вчера в 15:32
Здоровье

Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным

Программный руководитель общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский предположил, что предложенный Минздравом законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства имеет слишком размытые формулировки и не будет эффективно работать, пишет АСИ.
Собеседник вчера в 10:11
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

Обрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
News.ru вчера в 10:05
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru 02:52
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
RT на русском вчера в 14:56
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
БИЗНЕС Online вчера в 14:16
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
РБК вчера в 16:00
Технологии

Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом

В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Online47.ru 01 декабря в 16:24
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Общество

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
РБК 01:00
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Единоборства

Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу

Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
ProstoProSport 02:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро

В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:16
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество

Глава ВС рассказал, сколько дел рассмотрели в упрощенном порядке

Небольшое число дел рассмотренных СОЮ в упрощенном порядке Лебедев объяснил тем, что законодатель не согласился с инициативой ВС о расширении упрощенного производства по гражданским и административным делам.
Право.ру 02:50
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное