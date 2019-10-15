Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
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