Политика
Народные новостиМИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской
МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской. Версия прозвучала на украинском телевидении.
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МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
Московский Комсомолецвчера в 16:18
«Случайно»: МИД Украины нашёл своё объяснение рукопожатию Эрдогана и Поклонской
Царьградвчера в 17:28
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Официально: League of Legends выйдет на смартфонах и консолях
Пре-регистрация уже открыта Легендарная MOBA League of Legends выйдет в 2020 году на мобильных устройствах и консолях и будет называться League of Legends: Wild Rift.
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Авто
Автомобили УАЗ получат новые опции
Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.
SpeedMe вчера в 06:40
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Кино
Критики остались недовольны «Малефисентой»
Газета.Ru 03:31
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Футбол
«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова
Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.
Чемпионат 02:23
Политика
РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии
В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:16
Шоу-бизнес
Гузеева обидела вдову Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.
Утро.ru 03:21
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости вчера в 23:28
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Армия и оружие
Армия Турции ликвидировала 637 террористов с начала операции в Сирии
Экономика сегодня 02:02
Политика
Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Политика
Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России
"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
РИА Новости 03:29
Хоккей
Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз".
Pravda.Ru 03:11