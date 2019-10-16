МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской. Версия прозвучала на украинском телевидении.

Киберспорт Официально: League of Legends выйдет на смартфонах и консолях Пре-регистрация уже открыта Легендарная MOBA League of Legends выйдет в 2020 году на мобильных устройствах и консолях и будет называться League of Legends: Wild Rift.

Авто Автомобили УАЗ получат новые опции Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Происшествия В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь 7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Футбол «Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.

Политика РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Гузеева обидела вдову Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.

Общество Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.

Здоровье Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.

Здоровье Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.

Политика Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Политика Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России "В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.