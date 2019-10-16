Политика

Народные новостиНародные новостиМИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской

МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской. Версия прозвучала на украинском телевидении.
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На Украине назвали встречу Эрдогана с крымскими депутатами случайностью

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В МИД Украины придумали объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

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МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

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«Случайно»: МИД Украины нашёл своё объяснение рукопожатию Эрдогана и Поклонской

Царьградвчера в 17:28

МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма

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Официально: League of Legends выйдет на смартфонах и консолях

Пре-регистрация уже открыта Легендарная MOBA League of Legends выйдет в 2020 году на мобильных устройствах и консолях и будет называться League of Legends: Wild Rift.
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Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

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Авто

Автомобили УАЗ получат новые опции

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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Критики остались недовольны «Малефисентой»

Газета.Ru 03:31
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество

Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика

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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Футбол

«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова

Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.
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Политика

РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Гузеева обидела вдову Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
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Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском

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Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
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Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
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Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

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Армия Турции ликвидировала 637 террористов с начала операции в Сирии

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Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Более 70 полицейских пострадали во время акций протеста в Каталонии

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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

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Политика

Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз".
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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