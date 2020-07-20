Политика
RT на русскомМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.
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Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
Политика
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 16:57
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Футбол
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
Политика
Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии
Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Специалисты сервиса avtocod.ru составили антитоп-10 моделей, которые не стоит покупать на вторичном авторынке.
Live24 09:19
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 09:03
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
Киберспорт
Бета Mortal Shell привлекла больше 350 тысяч игроков
В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.
Игромания.ру 03:17
Общество
Фигурантка дела «Нового величия» подала иск к России на 5 млн рублей
Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству на 5 млн руб. в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ее адвокат Ольга Карлова.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
Политика
Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных
Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.
Взгляд.ру 10:30
Игры
У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры
МонаВиста 14:16
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 16:05
Экономика
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Футбол
«Спартак» может уволить Тедеско из-за Олимп - Кубка России
Московский "Спартак" может уволить главного тренера Доменико Тедеско после поражения в полуфинале Олимп - Кубка России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:25
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30