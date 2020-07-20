Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.

Общество Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова. 7

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 66

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 173

Кино Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа. 6

Политика США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Политика Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.

Шоу-бизнес Тата Бондарчук показала своего бойфренда В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой. 7

Финансы Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters. 110

Общество Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 1,4K

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария". 37

Киберспорт Бета Mortal Shell привлекла больше 350 тысяч игроков В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.

Политика Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.

Политика WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. 2

Экономика Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. 4