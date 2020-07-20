Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

РБК11:53

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

РИА Новости10:05

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

Вести Крым08:56

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

ТАСС09:36

Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым

Московский Комсомолец10:31

Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Интерфакс10:03

МИД Украины сделал заявление по поводу визита Путина в Крым

РИА Новости Крым08:40
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Общество

Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Кино

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок

Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
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Политика

США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии

США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 16:57
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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Футбол

Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
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Политика

Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Специалисты сервиса avtocod.ru составили антитоп-10 моделей, которые не стоит покупать на вторичном авторынке.
Live24 09:19
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 09:03
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
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Финансы

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:13
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Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
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Киберспорт

Бета Mortal Shell привлекла больше 350 тысяч игроков

В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.
Игромания.ру 03:17
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» подала иск к России на 5 млн рублей

Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству на 5 млн руб. в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ее адвокат Ольга Карлова.
Коммерсантъ 16:37
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
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Политика

Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.
Взгляд.ру 10:30
Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru 09:45
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Игры

У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры

МонаВиста 14:16
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Политика

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 16:05
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Экономика

Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
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Футбол

«Спартак» может уволить Тедеско из-за Олимп - Кубка России

Московский "Спартак" может уволить главного тренера Доменико Тедеско после поражения в полуфинале Олимп - Кубка России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:25
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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