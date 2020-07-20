Политика
RT на русскомМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.
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Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Футбол
«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе
Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
Rambler News Service 08:38
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
Car.ru 08:00
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
Новые автомобили 13:30
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Шоу-бизнес
В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции
Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции.
OAnews 04:59
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Наука
Нанопрепарат убил клетки рака молочной железы
Ученые считают, что их открытие поможет медикам уничтожать клетки рака молочной железы и избегать токсичных эффектов химиотерапии.
Naked Science 10:05
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»
Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
REGNUM 13:13
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55