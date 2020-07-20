Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.

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Музыка Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения» Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса. 5