Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в связи с «незаконным визитом» российскому МИД был заявлен решительный протест.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

РБК11:53

Украинский МИД выразил протест из-за визита Путина в Крым

Газета.Ru10:54

Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым

Московский Комсомолец10:31

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

РИА Новости10:05

Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Интерфакс10:03

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

ТАСС09:36

Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым

Lenta.ru10:37
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

РБК 03:18
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Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
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Футбол

«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе

Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Экономика

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине

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Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
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Компания Toyota презентовала обновленный логотип

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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
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Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
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В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции.
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
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Компания FAW зарегистрировала в России бренд для нового кроссовера

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Авто

Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов

Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
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Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

RT на русском 09:35
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Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
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Происшествия

ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
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«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
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Нанопрепарат убил клетки рака молочной железы

Ученые считают, что их открытие поможет медикам уничтожать клетки рака молочной железы и избегать токсичных эффектов химиотерапии.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно

Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
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Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»

Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»

Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
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Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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