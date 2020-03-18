с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Общество В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Энергетика Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.

Экономика Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.

Общество В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

Здоровье В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.

Экономика Рубль занял второе место по волатильности мировых валют Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Происшествия Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».

Здоровье Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.