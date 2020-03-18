Политика
РИА НовостиМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
МИД Украины выразил протест после приезда президента России Владимира Путина в Крым, где он вручил награды строителям Крымского моста, сообщается на сайте МИДа.РБКвчера в 15:04
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"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
Царьградвчера в 13:45
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Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Энергетика
Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года
Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Экономика
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом
Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Происшествия
В Благовещенске обрушилась стена многоквартирного дома
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Происшествия
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Энергетика
Ставки фрахта нефтяных танкеров достигли максимума
Ставка фрахта танкеров для перевозки нефти выросла в среднем в семь раз и достигла исторического максимума.