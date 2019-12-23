Политика
Военное делоМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.
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МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.РИА Новости11:21
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Политика
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Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" в рамках проекта KHL World Games пройдет в понедельник в швейцарском Давосе.
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Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
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Политика
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Культура
Автор романа, по которому снята «Эпидемия»: «Для меня все происходящее – удивительно»
Яна Вагнер, автор романа «Вонгозеро», который лег в основу «Эпидемии», в беседе с «Ведомостями» прокомментировала события, связанные с выходом сериала.
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Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Политика
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
СК проверит информацию о фотосессии с новорожденными в столичной больнице
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Путин признался, что не пьет чай
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
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Гастроэнтеролог рассказала о вреде майонеза для россиян
Доктор Нурия Дианова объяснила, что майонез является достаточно коварным продуктом, который может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
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Глушаков не смог назвать явного лидера в «Спартаке»
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Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
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Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.