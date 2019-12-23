с чего всё началось

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.

Политика Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

Политика Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.

Футбол РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Политика Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала о вреде майонеза для россиян Доктор Нурия Дианова объяснила, что майонез является достаточно коварным продуктом, который может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.