Политика

Военное делоВоенное делоМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.
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с чего всё началось
МИД Украины выразил
 "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.
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МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту

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На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым

РИА Новости11:21
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

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Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
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Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины

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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

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Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Автор романа, по которому снята «Эпидемия»: «Для меня все происходящее – удивительно»

Яна Вагнер, автор романа «Вонгозеро», который лег в основу «Эпидемии», в беседе с «Ведомостями» прокомментировала события, связанные с выходом сериала.
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«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Гастроэнтеролог рассказала о вреде майонеза для россиян

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Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину

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