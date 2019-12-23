Политика
Военное делоМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.
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МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.РИА Новости11:21
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Политика
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