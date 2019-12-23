Политика

Военное делоВоенное делоМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
МИД Украины выразил
 "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости11:21

Подробнее о событии

МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту

REGNUM11:53

Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым

Lenta.ru12:49

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Газета.Ru12:27

МИД Украины выразил протест из-за запуска ж/д части Крымского моста

RT на русском12:24

Киев выразил протест Москве из-за запуска поездов по Крымскому мосту

РБК13:08

МИД Украины выразил протест России из-за открытия ж/д сообщения через Керченский пролив

ТАСС11:42

На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым

РИА Новости11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Известия 15:05
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий 12:51
Общество

Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Российская газета 09:06
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Энергетика

Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа

Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Взгляд.ру 14:59
Общество

Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Комсомольская правда 13:56
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Авто

Hyundai в 2020-м привезет в Россию сразу 9 новинок

Компания Hyundai намерена в 2020 году привезти в России девять своих новинок, сообщает пресс-служба российского офиса марки.
Picsnews.net 07:23
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Футбол

«Фиорентина» назначила нового главного тренера

Советский спорт 15:16
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Экономика

Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Forbes 14:25
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

RT на русском 04:52
Политика

Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили

Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Газета.Ru 12:34
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
RT на русском вчера в 15:39
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца

Ургант даже сделал ей предложение руки и сердца на выпускном вечере, но Наталья не приняла его слова всерьез.
StarHit.ru 06:00
Здоровье

Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца

Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда 13:58
Шоу-бизнес

Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов рублей за клевету

Телеведущая Елена Летучая на пару с мужем Юрием Анашенковым планируют подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала НТВ.
МонаВиста 13:04
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru 10:52
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Путин наградил Александра Домогарова орденом Дружбы

ТАСС 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное