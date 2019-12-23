с чего всё началось

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Политика Врио губернатора Иркутской области назначил новое правительство Анатолий Прокопьев назначен и.о. заместителя губернатора – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, Валентина Вобликова и Теймур Магомедов – и.о. заместителей председателя правительства Иркутской области.

Политика Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Гаджеты Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.

Экономика «Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.

Политика Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.

Авто АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.