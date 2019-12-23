Политика
Военное делоМИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста. В сообщении отмечается, что российской стороне была вручена нота протеста.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.РИА Новости11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Армия и оружие
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Врио губернатора Иркутской области назначил новое правительство
Анатолий Прокопьев назначен и.о. заместителя губернатора – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, Валентина Вобликова и Теймур Магомедов – и.о. заместителей председателя правительства Иркутской области.
Политика
Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток
В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
Футбол
«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе
По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Общество
Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи
Православный Нострадамус: что предсказано России на 2020 год Близнецы Могут возникнуть временные неприятности в общении с родственниками.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Гаджеты
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной операционной системой "Аврора".
Шоу-бизнес
Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении
Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Общество
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
Авто
Кузбасские депутаты отменили транспортный налог для некоторых авто
Владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога на пять лет.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Политика
Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»
Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Экономика
«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.
Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года
Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Экономика
«Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года
Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.