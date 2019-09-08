Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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