Политика
КоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Судакова: Выборы в Забайкалье прошли в штатном режиме
Московский Комсомолец Чита 07:10
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Нетаньяху планирует посетить Россию и встретиться с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что может посетить Россию и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели, пишет РИА Новости.
ПолитРоссия 07:27
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
ТАСС вчера в 08:24
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
РИА Новости 05:28
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Здоровье
Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
Известия 08:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой принял участие в пародии на Игоря Николаева
Сергей Глушко всегда старался дистанцироваться от бывших отношений Наташи Королевой с Игорем Николаевым.
StarHit.ru 05:30
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол
Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
Евро-футбол.ру 03:29
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Космос
Туманность NGC 5307 предсказывает будущее Солнца
На изображении Хаббла NGC 5307 не только показано прошлое звезды, это напоминает о судьбе нашего Солнца.
ГЛАС.RU 06:31
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Общество
В Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на выборах
В Санкт-Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на избирательных участках.
Life.ru 08:41
Футбол
Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02
Политика
Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер
Железнодорожное сообщение между ДНР и Россией запустят в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Вести.Ru 08:29
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис 00:24