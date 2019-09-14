Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.

МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях могут быть уменьшены пенсии.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за допинг Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение относительно будущего российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест во время чемпионата мира, прошедшего в мае в Словакии.

Футбол Тренер «Локомотива» Семин установил очередное достижение Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин установил очередное достижение.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Кино Опубликован тизер десятого сезона «Ходячих мертвецов» Создатели американского постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» представили тизер десятого сезона проекта.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Фигурное катание Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова к своим 15 годам уже дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Здоровье Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Происшествия Бастрыкин поручил изучить все реабилитационные центры России В субботу, 14 сентября, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить российские центры реабилитации, которые не имеют права осуществлять медицинскую деятельность, однако принимают граждан с разными формами зависимости.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Происшествия Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов» 14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.

Политика Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Происшествия Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.