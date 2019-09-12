Политика
РИА НовостиМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с ним вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» после того, как президент страны Милош Земан встретился с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».Коммерсантъвчера в 23:49
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Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели
Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 22:51
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат вчера в 08:58
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус вчера в 17:55
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Политика
Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу и ей необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
Инфорос вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика
Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
В Узбекистане чемпион страны по кикбоксингу погиб в уличной драке
Аргументы и Факты вчера в 14:19
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM вчера в 01:03
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат вчера в 14:29
Армия и оружие
В Восточной Гуте обнаружили бывший штаб боевиков и тюрьму
РИА Новости вчера в 22:06
Музыка
Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»
Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru вчера в 19:58
Футбол
Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба.
Чемпионат вчера в 14:40
Армия и оружие
НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты
Российская газета вчера в 23:30
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Гаджеты
Уязвимость NetCAT угрожает серверным процессорам Intel
Исследователи объясняют, что корень проблемы связан с механизмом Intel DDIO, который был создан для серверных процессоров и был призван оптимизировать их работу.
Хакер Online вчера в 03:30
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21