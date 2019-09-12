с чего всё началось

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с ним вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Происшествия Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.

Происшествия СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Армия и оружие Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника» Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".

Политика Меркель: США больше не играют роль защитника Европы Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу и ей необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

Шоу-бизнес Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.

Политика Медведев назвал наиболее бедные слои населения К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Происшествия В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Экономика Минтруд предложил запретить пенсионных агентов Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Хоккей «Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.

Музыка Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной» Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.

Футбол Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе» Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба.

Общество В России заметили «дефицит внуков» За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.