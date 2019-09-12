Политика
Вести.RuМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» после того, как президент страны Милош Земан встретился с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».Коммерсантъвчера в 23:49
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Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском вчера в 10:09
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Вести.Ru 01:20
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Политика
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Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
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RT на русском 01:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
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Российская газета вчера в 22:00
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
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РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика
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Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 06:33
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости вчера в 17:17
Здоровье
7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее
Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru 10 сентября в 22:30
Гаджеты
В России резко снизились цены на старые IPhone
Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет.
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
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Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
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Происшествия
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Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Назван средний возраст жителя России
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RT на русском вчера в 23:00
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
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Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43