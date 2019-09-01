с чего всё началось

МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов". В Киеве встречу расценили как попытку "наступления" на украинские суверенитет и территориальную целостность.

Происшествия У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Политика Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Здоровье Сомнологи рассказали, как справиться с бессонницей Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Происшествия В Тюменской области медведь задрал грибника В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Шоу-бизнес Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.

Общество 39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Армия и оружие В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2 Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.

Политика По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Политика В ДНР захотели стать федеративным округом России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.

Политика Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.