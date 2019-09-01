Политика
Газета.RuМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов". В Киеве встречу расценили как попытку "наступления" на украинские суверенитет и территориальную целостность.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» после того, как президент страны Милош Земан встретился с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».Коммерсантъвчера в 23:49
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По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
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Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым
Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США.
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Происшествия
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
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Известия вчера в 06:28
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Происшествия
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Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Армия и оружие
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран
Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.
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Политика
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Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Транспорт
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря.
RT на русском вчера в 14:14
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество
Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
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