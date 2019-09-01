Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов". В Киеве встречу расценили как попытку "наступления" на украинские суверенитет и территориальную целостность.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины вызвало
 посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» после того, как президент страны Милош Земан встретился с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
Коммерсантъвчера в 23:49

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МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений по поводу встречи Земана с русинами

ТАССвчера в 17:04

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

РИА Новостивчера в 18:47

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

РБКвчера в 17:22

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Газета.Ru02:42

МИД Украины вызвал чешского посла для разъяснений

RT на русскомвчера в 18:21

В МИД Украины вызвали посла Чехии по поводу «русинской автономии»

REGNUM01:23

Встреча Земана с русинами напугала Киев

Взгляд.рувчера в 18:29
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
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Происшествия

В Тюменской области медведь задрал грибника

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Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
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Газета.Ru вчера в 10:16
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
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Владимир Путин прибыл в Дагестан

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По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
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В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

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Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
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Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
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Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
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