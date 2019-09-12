МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора.

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Политика В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие» Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.

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