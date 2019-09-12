Политика

РБКРБКМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
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МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений по поводу встречи Земана с русинами

ТАСС17:04

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

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МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

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