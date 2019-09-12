Политика
РБКМИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
Ореанда-Новости 11:16
Кино
Видео с превращением Анджелины Джоли в Малефисенту появилось в Сети
Студия Disney опубликовала в Instagram видеозапись, на которой показано превращение голливудской актрисы Анджелины Джоли в волшебницу Малефисенту, роль которой она исполняет в кинофильме.
Народные новости 18:13
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Армия и оружие
Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов
Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:07
Политика
В Улан-Удэ стихийный митинг перерос в столкновения с полицией
Капитал страны вчера в 09:13
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 13:14
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Как отмечается, правительство считает, что при Brexit без сделки в Британии настанет продовольственный дефицит, а также ухудшится ситуация с лекарствами, топливом и начнутся массовые протесты жителей.
Газета.Ru 18:00
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Космос
Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
АБН вчера в 06:35
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Театры
Главная роль. Михаил Швыдкой
Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура 06:31
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Футбол
Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»
Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Гаджеты
IPhone 11 считают кошмаром трипофоба
Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.
РЕН ТВ 19:04
Гаджеты
В Сети появились первые снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
«Genesis ускорит зарубежную экспансию в Китай и Европу и будет активно расширять свою линейку, включая первую модель внедорожника, выпущенную в этом году для усиления влияния мирового бренда», - заявил топ-менеджер.
SpeedMe 14:14
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Спорт
Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
ТАСС 15:20
Экономика
Москва остается лидером налоговой эффективности
Мониторинг / бюджет Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми и Ханты-Мансийский АО возглавили составленный PwC "Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года".
Коммерсантъ 19:02