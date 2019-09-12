с чего всё началось

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". В Киеве посчитали, что указанное мероприятие угрожает территориальной целостности страны.

Политика Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.

Спорт ВАДА заказало исследование препаратов от астмы Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование на тему того, как препараты от астмы влияют на состояние спортсменов.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Политика CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона В администрации президента США обсуждают возможность назначить госсекретаря Майка Помпео советником главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Британии назвали самое опасное оружие России Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.

Футбол Ривалдо: «Де Йонг в будущем многое даст „Барселоне“» Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 млн евро, еще 11 млн предусмотрены в виде бонусов.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Наука Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Армия и оружие Армия США закупит макеты автомата Калашникова Армия США намерена приобрести пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Согласно информации, оглашенной главой российского подразделения компании Skoda Яном Прохазка, обновленный бюджетный лифтбэк чешской марки под названием Rapid выйдет в продажу в РФ в конце зимы – начале весны 2020 года.

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Кино Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Происшествия Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.

Игры One Piece: Pirate Warriors 4 — Страна Вано и Кэррот в новом трейлере Пополнение в команде Студия Omega Force (подразделение Koei Tecmo) и компания Bandai Namco продолжают знакомить поклонников популярных манги и аниме One Piece с экшеном One Piece: Pirate Warriors 4, долгожданным продолжением серии.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.