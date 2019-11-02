Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за цитаты президента этой страны Эмманюэля Макрона об украинских гражданах, которая появились в СМИ, сообщается на сайте
 ведомства.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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Посол Франции разъяснил слова Макрона об «украинских бандах»

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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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Комсомольская правдавчера в 18:56

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

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