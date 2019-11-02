с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Происшествия Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода Жители села Меусиша в Дагестане вышли на массовую акцию протеста против строительства водопровода. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Политика Медведев поддержал идею перехода стран ШОС на расчеты в нацвалютах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу Казахстана разработать механизмы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Общество Медики рассказали, почему в холода нельзя ходить с голыми щиколотками Например, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа отметила, что замерзающие щиколотки могут привести к нарушению кровообращения в ногах.

Происшествия В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Футбол Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.

Киберспорт В Dota 2 появился быстрый поиск игр Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».

Авто В России водителям грозят новые штрафы с 1 ноября Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 1 ноября, вступили в силу поправки, согласно которым владельцы грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами должны установить тахографы.

Общество Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.

Происшествия Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.

Политика Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.

Происшествия Российский школьник пырнул ножом одноклассника Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.

Армия и оружие Индия отправит МиГ-27 в «последний путь» В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Политика В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.