Политика
ИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за цитаты президента этой страны Эмманюэля Макрона об украинских гражданах, которая появились в СМИ, сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ04:55
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
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Пятый канал 04:30
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В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
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Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 1 ноября, вступили в силу поправки, согласно которым владельцы грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами должны установить тахографы.
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Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
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Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
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Армия и оружие
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В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
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