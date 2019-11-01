Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона

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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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Киев вызвал посла Франции для разъяснений из-за заявления президента Эмманюэля Макрона об украинских бандах

Эхо Москвы19:14
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В последние годы компания Kia сосредоточилась на дизайне своих автомобилей, выпустив такие красивые машины, как Stinger и новый Soul, а также Seltos и Telluride.
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