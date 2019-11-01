Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Армия и оружие Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Наука Генетический пароль: он нужен бактериям для выживания в кишечнике человека Отдельные микробиологические добавки способствуют росту здоровых бактерий, но полезные микробы должны научиться приспосабливаться к выживанию в организме человека.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.

Футбол Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.

Наука Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Шоу-бизнес Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здоровье Скалецкая заявила, что в украинские регионы отправлены 7 млн вакцин от дифтерии Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что все областные органы здравоохранения снабжены вакцинами от дифтерии.

Общество Минстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду "Если город набирает больше 180 баллов, то он имеет имеет благоприятную среду", - сказал на презентации глава Минстроя Владимир Якушев, уточнив, что сегодня среднее значение этого показателя по стране составляет 163 балла, и в итоге 23% российских городов имеют благоприятную среду.

Авто Новая Kia Optima — опубликованы первые фото В последние годы компания Kia сосредоточилась на дизайне своих автомобилей, выпустив такие красивые машины, как Stinger и новый Soul, а также Seltos и Telluride.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Наука Ученые выявили причину тяги к алкоголю Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.