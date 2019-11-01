Политика
ИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Комсомольская правда18:56
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
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