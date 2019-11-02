Политика

РБКРБККиев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Во время дачи разъяснений французский посол заявил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют во Францию. «Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД.
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

РИА Новости00:36

МИД Украины попросил разъяснений у посла Франции из-за заявления Макрона

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Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Взгляд.рувчера в 18:34

Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Российская газетавчера в 19:30

В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Комсомольская правдавчера в 18:56

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

RT на русскомвчера в 22:05

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

РБКвчера в 17:36
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Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

Газета.Ru 01:31
Политика

Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
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Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
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Орбакайте кардинально сменила прическу

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Аргументы и Факты 01:56
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru вчера в 09:20
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«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
Lenta.ru 00:14
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Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

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Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия вчера в 11:15
Космос

Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни

Gazeta.SPb 00:07
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском вчера в 09:20
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Политика

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс вчера в 15:12
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Тарасова высказалась насчет выступления Загитовой в короткой программе

Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Газета.Ru вчера в 09:53
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
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Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске

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Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

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Армия и оружие

Российская авиация стёрла с лица земли склад оружия боевиков в Сирии

Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району.
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Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Транспорт

Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
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