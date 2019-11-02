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РБККиев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Во время дачи разъяснений французский посол заявил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют во Францию. «Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД.
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Комсомольская правдавчера в 18:56
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