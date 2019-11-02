Политика
ИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Комсомольская правда18:56
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В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
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Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
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ТВ Центр 30 октября в 11:20
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При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
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Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости 19:47
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
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Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска
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Армия и оружие
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Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
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Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
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Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
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Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
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UfacityNews.ru вчера в 16:05
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Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
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В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону
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