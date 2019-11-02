Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране. Об этом сообщила 1 ноября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

РИА Новости16:42

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

РБК17:36

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

RT на русском22:05

В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Комсомольская правда18:56

Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Российская газета19:30

Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Взгляд.ру18:34

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Газета.Ru19:26
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 19:04
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Космос

В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду

Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».
МИР 24 30 октября в 01:41
Политика

Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа

Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Армия и оружие

В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками

Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости 20:30
Гаджеты

Начался международный бета-тест EMUI 10

Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 вчера в 21:00
Технологии

Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 10:28
Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Политика

Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости 19:47
Авто

В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 00:06
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку

Врач посоветовала иметь в арсенале несколько шапок, хотя бы две: «пока одна в стирке, другую носим».
Комсомольская правда 21:50
Шоу-бизнес

BTS, Ольга Бузова, Анатолий Цой: хэллоуин 2019 и самые яркие видео звезд в TikTok

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и в первую очередь запоминается яркими образами.
Popcake 10:42
Энергетика

Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено

Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо 21:40
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
Военное обозрение 07:24
Футбол

Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
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Гаджеты

Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Экономика

«Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации

Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».
Rambler News Service 12:04
Космос

В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону

Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.
Аргументы и Факты вчера в 12:13
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