Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

РИА Новости00:36

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

RT на русскомвчера в 22:05

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

РБКвчера в 17:36

В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Комсомольская правдавчера в 18:56

Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Российская газетавчера в 19:30

Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Взгляд.рувчера в 18:34

МИД Украины попросил разъяснений у посла Франции из-за заявления Макрона

REGNUM01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

Газета.Ru вчера в 21:50
Гаджеты

Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

Дни24 вчера в 13:52
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Хоккей

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»

Газета.Ru 01:34
Транспорт

Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Политика

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском вчера в 19:43
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец вчера в 05:07
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Политика

Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 31 октября в 10:08
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия

В Якутии пилот дал девушке «порулить» самолетом

7 новостей вчера в 15:38
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 вылетели в Петербург

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:09
Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM вчера в 18:57
Происшествия

В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек

Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 31 октября в 14:46
Футбол

«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
Чемпионат вчера в 17:41
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Мой Брянск вчера в 11:13
Авто

Nissan презентовал обновленный кроссовер Kicks

Ранее наш ресурс рассказал: Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
ГЛАС.RU вчера в 02:59
Общество

Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой.
Lenta.ru вчера в 23:34
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

Матч ТВ вчера в 22:17
Общество

Reuters: в США начали расследование в отношении владельца TikTok

Как отмечает Reuters, в настоящее время владелец TikTok ведет переговоры с CFIUS о мерах, которые могут быть приняты, чтобы избежать отчуждения приобретенных им активов Musical.ly.
ТАСС вчера в 18:37
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное