Политика
RT на русскомМИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Комсомольская правдавчера в 18:56
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