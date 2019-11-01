Политика
RT на русскомМИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко. Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.
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В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
Комсомольская правдавчера в 18:56
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Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru 31 октября в 20:21
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Общество
Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Газета.Ru вчера в 09:53
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
В Испании сочли советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РЕН ТВ вчера в 23:37
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Армия и оружие
Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть
News.ru вчера в 04:03
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
Армия и оружие
Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе
Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт вчера в 08:56
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 вчера в 09:59
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Культура
Шансонье Новиков раскрыл причину распада «Уральских пельменей»
Сергей Светлаков заявил о возврате в «Уральские пельмени» Новиков подчеркнул, что финансовые вопросы нередко становятся причиной для распада коллективов и групп.
Национальная служба новостей 31 октября в 03:35
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
РБК 30 октября в 12:23
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
Палата представителей поддержала импичмент Трампа
Издание "The New York Times" сообщило об утверждении палатой представителей Конгресса США резолюции, поддерживающую процедуру импичмента главы Белого Дома Дональда Трампа.
ГЛАС.RU 31 октября в 12:07
Футбол
Алексей Еременко-старший уверен, что «Ростов» попадет в еврокубки через чемпионат
Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда Валерия Карпина попадет в еврокубки.
Спорт-Экспресс вчера в 12:49
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Шоу-бизнес
BTS, Ольга Бузова, Анатолий Цой: хэллоуин 2019 и самые яркие видео звезд в TikTok
Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и в первую очередь запоминается яркими образами.
Popcake вчера в 10:42