Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко. Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.
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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

RT на русскомвчера в 22:05

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

РБКвчера в 17:36

В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Комсомольская правдавчера в 18:56

Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Российская газетавчера в 19:30

Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Взгляд.рувчера в 18:34

МИД Украины вызвал посла Франции после неосторожного заявления Макрона

URA.Ruвчера в 23:37

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Газета.Ruвчера в 19:26
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Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru 31 октября в 20:21
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Общество

Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

В Испании сочли советскую «Царь-бомбу» бесполезной

РЕН ТВ вчера в 23:37
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Армия и оружие

Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть

News.ru вчера в 04:03
Единоборства

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
Армия и оружие

Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе

Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт вчера в 08:56
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Происшествия

Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени

РБК вчера в 16:19
Киберспорт

Blizzard анонсировала Diablo IV

News.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 вчера в 09:59
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Футбол

«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Культура

Шансонье Новиков раскрыл причину распада «Уральских пельменей»

Сергей Светлаков заявил о возврате в «Уральские пельмени» Новиков подчеркнул, что финансовые вопросы нередко становятся причиной для распада коллективов и групп.
Национальная служба новостей 31 октября в 03:35
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 30 октября в 12:23
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Политика

Палата представителей поддержала импичмент Трампа

Издание "The New York Times" сообщило об утверждении палатой представителей Конгресса США резолюции, поддерживающую процедуру импичмента главы Белого Дома Дональда Трампа.
ГЛАС.RU 31 октября в 12:07
Футбол

Алексей Еременко-старший уверен, что «Ростов» попадет в еврокубки через чемпионат

Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда Валерия Карпина попадет в еврокубки.
Спорт-Экспресс вчера в 12:49
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Шоу-бизнес

BTS, Ольга Бузова, Анатолий Цой: хэллоуин 2019 и самые яркие видео звезд в TikTok

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и в первую очередь запоминается яркими образами.
Popcake вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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