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Lenta.ruМИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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