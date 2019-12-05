Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
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МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

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Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
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С 1 января 2020 года для российских водителей появятся новые штрафы.
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В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
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